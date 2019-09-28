مد فترة التصويت فى الانتخابات الأفغانية ساعتين إضافيتين

أعلنت رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، حواء عليم نورستاني، اليوم السبت، عن مد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لمدة ساعتين إضافيتين حتى الساعة الخامسة مساء "بالتوقيت المحلي".



وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، نقلا عن المفوضية، أن المسئولين يرغبون في منح فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، وأن أعداد مراكز الاقتراع المفتوحة في أنحاء البلاد بلغت ما يعادل 4041 مركزا انتخابيا.



وقد بدأت عملية التصويت في أجزاء مختلفة من أفغانستان صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتهديدات من قبل حركة "طالبان" بعرقلة الانتخابات، وذلك بعد أسابيع من انهيار المحادثات الأمريكية مع "طالبان".