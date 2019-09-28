الجهاز الطبي للأهلي يمنح محمود متولي راحة اليوم

حصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي راحة اليوم، وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر أمام الزمالك.



ويخضع محمود متولي لجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، ومن المقرر أن يعود لمواصلة برنامجه بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها.



وكان محمود متولي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في السوبر المصري أمام الزمالك ويغيب عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأول فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع وفقا لما أعلنه الجهاز الطبي.