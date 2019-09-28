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محافظات

إزالة 141 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى بنى سويف

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أكد محافظ بني سويف، اليوم السبت، أهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد في جميع مراكز ومدن المحافظة، وأن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الذي عرضه السكرتير العام اللواء عصام العلقامى، بشأن جهود المحافظة في ملف مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والري والصرف، وذلك خلال النصف الأول من الشهر الحالي.

ونوه المحافظ عن تكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، والتي تتواصل يوميًا مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، فضلًا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف الحيوى الذي توليه المحافظة اهتمامًا كبيرًا.

وقال محافظ بنى سويف إنه خلال الفترة المذكورة فقد تمت إزالة 102 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 64 ألفًا و479 مترًا من أراضي أملاك الدولة، بواقع 23 حالة تعدٍ بمركز ببا على مساحة 45 ألفًا و500 متر، و54 حالة تعدٍ بمركز ناصر على مساحة 13 ألفًا و544 مترًا، و25 حالة تعدٍ بمركز بني سويف على مساحة 5 آلاف و435 مترًا.

كما شهدت تلك الفترة إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضي تابعة لولاية الإدارة العامة للصرف بمديرية الري، والتي شملت إزالة 25 حالة تعدٍ بناحية أبودخان مجلس قروي طرشوب مركز ببا، وإزالة 2 حالة تعد بقرية أقفهص مركز الفشن، وإزالة 5 حالات تعد بقرى باروط، منشأة عاصم، الشيخ هارون مركز بني سويف، وإزالة 7 حالات تعد نفذتها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بقرية كفر ناصر مركز ببا.

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