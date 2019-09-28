كيف تساهم «الشباب» و«السكك الحديدية» في تنشيط السياحة الداخلية



بين كل فترة وأخرى تقرأ عن رحلات وزارة الشباب والرياضة، التي من خلالها تسهم في معرفة الشباب لمعالم بلادهم وبأسعار مخفضة، جذبًا لهم للاشتراك فيها، فأغلب الشباب المسافرين يكونون من الطلبة، بالتالي مصدر رزقهم غير كبير ليتمكنوا من العديد من الزيارات السياحية، وهو ما حرصت عليه الوزارة، فمن خلال ذلك يزيد انتماء الشباب لبلادهم ويصبحوا قادرين على مواجهة الإرهاب الذي يحاول تشويه صورة مصر بشكل دائم.



في 26 أكتوبر الماضي، انطلقت أولى رحلات قطار الشباب ضمن برنامج "اعرف بلدك" لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة للعمل على تنشيط السياحة الداخلية.



وأعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة؛ منها عربة بوفيه بإجمالي 516 راكب لكل رحلة، وأن إجمالى عدد الرحلات 24 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 24768 راكبا، على أن يستمر تشغيلها حتى 2 إبريل 2020.



"الدستور" حاورت عددًا من الشباب الذين كانت لهم تجربة السفر عبر هذا القطار، للحديث عن مدى نجاح أو فشل التجربة، وذلك من خلال قراءتك السطور التالية.



منة بدر، في أوائل العشرينيات من عمرها، كانت الزيارة الأولى لها إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وحماسها لتلك الرحلة جاء بناء على خلفية سابقة من أقرانها الذين خاضوا نفس التجربة في وقت سابق عنها، وحين تم الإعلان عنها في وزارة الشباب والرياضة لم تضيع فرصتها في الاستمتاع بسحر المدينتين، الذي طالما سمعت عنه الكثير.



الرحلة تمت من خلال القطار، وكانت التجربة الأولى لـ"منة" فيه، إلا أنها اسمتعت بها، فقد وفرت الوزارة لهم أماكن مريحة به، فوصفت لـ"الدستور" تلك التجربة قائلة: "التجربة كانت حلوة جدًا وكنت أول مرة في حياتي أركب قطر، كان نضيف جدًا والكراسي كانت مريحة، كذلك دورة المياه كانت نظيفة".



ندى مصطفى، فتاة عشرينية أخرى، كانت ترغب بشدة في تجربة السفر بالقطار، ولأنها لم تكن المرة الأولى لها في السفر عن طريق وزارة الشباب والرياضة، فلم تتردد فور الإعلان عن تلك الرحلة إلى الأقصر وأسوان، وشجعت عددا آخر من صديقاتها على مرافقتها للاستمتاع سويًا.



تروي "ندى" لـ"الدستور" أن الرحلة كانت مريحة للغاية، فالمقاعد نظيفة، والمسافرات بنات فقط، ما أعطاها الحرية أكثر خلال الرحلة التي دامت ساعات طويلة، وبعد رجوعها لم تندم على تلك الرحلة، بل شجعت أخريات على تجربتها، خاصة أن رحلات "الشباب والرياضة" وصفتها بـ"الممتعة".



أحمد خالد، شاب في نهاية العشرينات من عمره، تذكر رحلته التابعة لوزارة الشباب والرياضة منذ سنة، والتي كانت إلى أسوان عبر القطار، وكانت تجربته الأولى في السفر عن طريق الوزارة إلا أنه استمتع كثيرًا بها، وبات متابعًا لكافة رحلاتها لمعاودة الكرة كل مرة يعلنون فيها عن رحلة، لاهتمامهم جيدًا براحة الأفراد وتحقيق الاستفادة القصوى.



يروي "خالد" أن استخدام القطار لم يكن المرة الأولى له، إلا أنه خلال رحلته مع الوزارة شعر باستمتاع أكبر، لأن المقاعد مريحة ونظيفة، أيضًا رافقهم في الرحلة عدد من المشرفين الذين حرصوا الاهتمام بفكرة تعريفهم كل معلم داخل البلدة، ووفروا برنامج جيد للتعرف على ملامح بلادنا التي نغفل عنها لعدم توفر الإمكانيات المادية في كثير من الأحيان للتجول بين محافظات مصر وإدراك مدى جمالها وتاريخها، الذي يزروه السياح من كل أنحاء العالم وأهل البلد يغفلون الكثير عن معالمها.



ويؤكد أن فكرة الربط بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة السكة الحديد لتنشيط السياحة الداخلية هو خطوة إيجابية، خاصة أن الشباب عليهم معرفة بلادهم ومعالمها السياحية الجميلة.



وعبر الموقع الرسمي لبوابة وزارة الشباب والرياضة، وضعت شروطها لسفر الشباب بقطار "أسوان" عن طريقها، فنشرت: السن من 22- 35 سنة، قيمة الاشتراك 600 جنية للفرد، لا يسمح باصطحاب الأطفال أو أسر، لم يسبق له الاشتراك في الرحلة خلال العامين الماضيين وفى حالة ثبوت الاشتراك يتم الحرمان من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك، مدة الرحلة 5 ليال بخلاف يومي الذهاب والعودة، الذهاب من محطة مصر بالقاهرة يوم الجمعة الساعة 8 مساءً والعودة صباح الجمعة، تتحمل الوزارة الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية، مخالفة شروط الاشتراك تعنى الترحيل الفوري من الرحلة على نفقة الجهة المستفيدة، نزول الفتيات أولا بالأقصر والشباب بأسوان ولا يسمح بتبديل شباب بفتيات أو العكس.

