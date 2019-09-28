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مصر

"إنا لمنتصرون ".. الدستور «نيوز ليتر 55» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 56 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

كل شىء قابل للنسيان إلا دماء الشهداء، هكذا تعلمنا فى مدارسنا، وأن الثأر لهم سيتحقق حتى وإن طال الزمن وتبدلت الظروف، ولذلك اخترنا من عنوان نشرتنا هذا الأسبوع فرصة لنرد لهم جزأ من جميلهم علينا، خاصة بعد استشهاد وإصابة ضابط و9 مجندين، فى شمال سيناء بعدما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة حصيلة جديدة لمكافحة الإرهاب في سيناء تتضمن تدمير ٣٣ مخبئاً للارهابيين وللسلاح،  والقضاء على 118 تكفيريًا وتفجير 273 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف قواتنا، ونجاح قوات حرس الحدود في ضبط 15 بندقية الية، و3 رشاش، و2441 كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر، و6265 كيلو جرام من نبات البانجو.

ويعرض فريق "الدستور نيوزليتر" صورة خاصة لمصابين من القوات المسلحة بالزى العسكري، والتى بالطبع كفيلة على الرد على كل ما يهوله الإعلام المعادي بأنه "ماذا قدموا؟" فقد قدموا ارواحهم وأجزاء من أجسادهم ليعيش أهاليهم فى أمن واستقرار.

 
ما الجديد هذا الأسبوع؟
بالأرقام.. الحكومة تحارب الإرهاب بالتنمية  

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إجمالي عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بلغ ٣١٢ مركز تم تطوير ٢٢٥ منهم لتوفير ١٢٠ خدمة بمنافذهم إلي جانب تطوير ٢٨ مكتب شهر عقاري علي الإصدار الأول و١٤ مكتب علي الإصدار الثاني و٨٩ مكتب شرطة من إجمالي ٣٦٧ وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها ١٩٦ وحدة.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه تم تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها ٢٣٩ نيابة ومكاتب السجل التجاري البالغة ٩٣ مكتب إلي جانب تطوير كل مكاتب الصحة والبالغة ٤٦٦٦ مكتب فضلاً عن تطوير ٩٩ محكمة و ٢٤ قسم طب شرعى.

ماذا نعرف عن مشروع "تجميع البيانات الجيوفيزيقية"؟

أعلنت وزارة البيئة عن أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج بمنطقة البحر الأحمر، كما ستشهد أيضًا مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بصعيد مصر والمخطط البدء في تنفيذه خلال العام المالي الحالي باستخدام تقنية جديدة تنفذ للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط.

قصة فيديو كونفرانس لوزيرة الهجرة أنقذ مصري مريض بالسرطان فى السعودية؟

استجابة وزارة الهجرة لطلب محمود المهدي المقيم في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، والذي تواصل مع السفيرة نبيلة ، خلال أول فيديوكونفرانس بمبادرة "اسأل واقترح لايف" فقد تم استخراج وثيقة سفر للمواطن المصري "أحمد الدمنهوري" المقيم بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، مريض بالسرطان ومحتجز بالمستشفى وجواز سفره منتهي الصلاحية ويريد العودة إلى مصر لاستكمال علاجه.

وتواصلت وزيرة الهجرة مع بالقنصل المصري بالرياض السفير إيهاب عبدالحميد، لحل أزمة المصري "أحمد الدمنهوري" وتم استخراج وثيقة سفر خاصة به ليستطيع العودة لمصر لاستكمال علاجه.

فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكي – محمود فوزي.

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]'

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