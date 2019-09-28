زين الدين: المصريون أبهروا العالم بتأييدهم الكاسح الرئيس

أكد وكيل لجنة النقل والمواصلات، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، النائب محمد عبدالله زين الدين، أن المصريين أبهروا العالم كله بخروجهم بالملايين وتأييدهم الكاسح سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن ما حدث هو تفويض جديد من المصريين للرئيس السيسي، لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها لمصر وشعبها فى جميع أنحاء البلاد.



وقال "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، إن ما حدث يؤكد وعى المصريين وقدرتهم على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا، وفى مقدمتها مواجهة الأعمال الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والتنظيمات التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم كشف للعالم كله الأكاذيب والإشاعات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر وقائدها وجيشها الباسل والشرطة الوطنية، وتأكيدهم للعالم كله استمرار لفظهم حكم الفاشية الدينية ودعمهم، وبلا حدود، القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، حتى يتم تحرير مصر كلها من دنس الإرهاب وقوى الشر والظلام.



وقال النائب زين الدين، إن ما حدث من المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة المصرية يؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية أفلست، وأن نهايتها اقتربت، وأنه لا عودة للوراء، مطالبا من المجتمع الدولى بأسره القيام بمسئولياتهم لمواجهة ظاهرة الإرهاب، بعد أن باتت تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين.