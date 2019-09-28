السبت 28 سبتمبر 2019 الموافق 29 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مباريات

بث مباشر مباراة Liverpool vs sheff Utd

كورة اونلاين بث مباشر مباراة Liverpool vs sheff Utd الان في الدوري الانجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
يقدم الدستور مباريات مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر، فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع منافسه فريق شيفيلد يونايتد اليوم السبت 28 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد :-

وسوف يقام اللقاء بين فريق ليفربول مع فريق شيفيلد يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سيقام في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويقام في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفلد يونايتد :-


 
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يذاع لقاء فريق ليفربول ضد فريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

موقف ليفربول وشيفلد يونايتد في جدول البريمرليج :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد مرور 6 جولات حيث حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، بينما يحل فريق شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

ويسعى فريق شيفيلد يونايتد لتحقيق مفاجأة وتعطيل فريق ليفربول للمباراة الأولى له في الدوري هذا الموسم، وأيضاً يرغب في البقاء بالبريميرليج وعدم الهبوط إلى التشامبيونشيب الذي صعد من خلاله في الموسم الحالي.

بينما يريد فريق ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عاما، وكان قريبا من تحقيقه في الموسم الماضي لكنه خسر اللقب في الجولات الأخيرة لصالح فريق مانشستر سيتي الذي فاز باللقب بفارق نقطتين فقط عن الريدز.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل للقوات المسلحة بعد قليل

منذ حوالي 16 ساعة

اندلاع حريق هائل في أحد المطاعم بإمبابة (صور)

منذ أقل من ساعة

التصريح بدفن "جنى" ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

منذ حوالي 17 ساعة

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

حصريًا.. فيلم "الممر" على منصة "watch it" (فيديو)

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

الإسكان: 25 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدن الصعيد الجديدة

تشييع جثامين 3 شهداء بحادث شمال سيناء الإرهابي في الشرقية

"بسبب مساومات غير لائقة".. صافرات عزل الرئيس ترامب انطلقت

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة لها

منوعات

انخفاض عدد الطلبة في الأقسام العلمية بمدارس ماليزيا

أمريكية تتلقى 500 خطاب من شركة تأمين صحى فى 5 أيام

تحذير من استخدام الأطفال للمنتجات البلاستيكية

سويسرا تتخلص تدريجيًا من تصاريح الإقامة الورقية

كشكول

رئيس الوزراء يجدد الثقة في الأمين العام المساعد لـ"أزهر أسيوط"

رئيس جامعة القاهرة: نسير على طريق التحول الرقمي

"وكيل تعليم دمياط" الدخول على بنك المعرفة أهم تطبيق لنظام الثانوية الجديد

''تعليم الشرقية '' ينعي شهداء الحادث الإرهابي في بئر العبد

إسلام سياسي

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية

جامعة الأزهر تثمن جهود القوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب وتنعي شهداء بئر العبد

مرصد الإفتاء ينعى شهداء القوات المسلحة الأبرار.. ويشيد بضرباتها القوية لأوكار الإرهاب فى سيناء


زيت وسكر

المصريون بالسعودية يعلنون تأييدهم للسيسي في مؤتمر حاشد بالمملكة

“القوى العاملة”: صرف 261 ألف جنيه مستحقات لخمسة صيادين مصريين باليونان

المستندات المطلوبة لإعادة المحذوفين من بطاقات التموين بسبب امتلاك سيارة

نقيب التمريض تعزي أسرالشهداء.. وتؤكد: جيش مصر سدًا منيعًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
د.كريمة الحفناوى
مسرحية المسيح يُصلب فى فلسطين.. القضية مانتهتش
المزيد

الثقافة

دار الأوبرا تنظم أمسية للشاعر عصام خليفة والموسيقار عمرو سليم

حصن الزيدي على طاولة مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

"فى حب مصر".. أمسية شعرية بثقافة قنا

حسن عامر يحصد المركز الثاني بجائزة "كتارا" لشاعر الرسول

صفحتنا ع الفيس بوك