براتب يصل لـ2000 جنيه.. وظائف جديدة للشباب بالمنوفية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركتي الأعلاف والصناعات الكهربائية، وبراتب يصل إلى 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بشركة الأعلاف، 10 عمال تحميل، وذلك من الذكور، ولا يشترط في المتقدم عمره، أو المؤهل الحاصل عليه، وذلك براتب 2000 جنيه.



وعلى من يرغب الحصول على إحدى تلك الوظائف، أو معرفة المزيد عنها، التوجه إلى مكتب التشغيل بمدينة قويسنا، أو وحدة التشغيل بالمديرية بشبين الكوم.



فيما تتضمن الوظائف المتاحة بشركة الصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بكفور الرمل بقويسنا، 15 عامل إنتاج، وذلك من الذكور والإناث، على ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 20 سنة، وأن يكون حاصل على دبلوم صنايع بجميع التخصصات، وذلك براتب1400 جنيه.



وعلى من يرغب في الحصول على إحدى تلك الوظائف، أو معرفة المزيد عنها، التوجه إلى مكتب التشغيل بمدينة قويسنا، أو وحدة التشغيل بالمديرية بشبين الكوم.