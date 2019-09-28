فيديو جراف.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2019
السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:23 م
غادة موسىطباعة
تعرف على حظك اليوم من خلال توقعات برجك لخبيرة الأبراج "جاكلين عقيقي"، اليوم السبت 28 سبتمبر
الحمل
لاتراهن على تطور الأحداث، وحاول أن تتجنب المشروبات الغازية (اجمد كده).
الثور
تعانى ليلا من الأرق، ويجب عليك إستشارة الطبيب (اهتم بصحتك).
الجوزاء
تقدم على استثمارات مميزة، وحياتك العاطفية مستقرة إلى حد كبير (ياواد ياجامد).
السرطان
تعقد صفقات مهمة، تعود عليك بأرباح كبيرة، ويجب عليك الإهتمام بوضعك النفسى (أسد يالا فى إيه).
الأسد
تتمتع بحيوية كبيرة، لكنه الأصعب على الصعيد العاطفى (ابعد عن وجع الدماغ)
العذراء
استفسر عما يجول بخاطر حبيبك، ولقاءات نشيطة تحتاج إليك (خلصانة بمقابلة).
الميزان
ستقابل حب حياتك اليوم، وينبغى عليك الإستمرار فى ممارسة الرياضة (شكلها هتلعب معاك).
العقرب
تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد فى عملك، ولاتكون أنانيًا فى تعاملك مع الحبيب (فك التكشيرة)
القوس
قم بفتح صفحة جديدة فى عملك، وحافظ على صحتك، لأنك معرض للإلتهابات المفاجئة (خاف على نفسك)
الجدي
انضباطك فى العمل، سيرفع سهم توقعاتك، وحاول ألا تخسر شريك حياتك (على وضعك).
الدلو
حيويتك ونشاطك يمكن أن يؤديان بك لتوترات عصبية، وقد تمر بأوقات حرجة مع الشريك (خليك قوى).
الحوت
الحمل
لاتراهن على تطور الأحداث، وحاول أن تتجنب المشروبات الغازية (اجمد كده).
الثور
تعانى ليلا من الأرق، ويجب عليك إستشارة الطبيب (اهتم بصحتك).
الجوزاء
تقدم على استثمارات مميزة، وحياتك العاطفية مستقرة إلى حد كبير (ياواد ياجامد).
السرطان
تعقد صفقات مهمة، تعود عليك بأرباح كبيرة، ويجب عليك الإهتمام بوضعك النفسى (أسد يالا فى إيه).
الأسد
تتمتع بحيوية كبيرة، لكنه الأصعب على الصعيد العاطفى (ابعد عن وجع الدماغ)
العذراء
استفسر عما يجول بخاطر حبيبك، ولقاءات نشيطة تحتاج إليك (خلصانة بمقابلة).
الميزان
ستقابل حب حياتك اليوم، وينبغى عليك الإستمرار فى ممارسة الرياضة (شكلها هتلعب معاك).
العقرب
تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد فى عملك، ولاتكون أنانيًا فى تعاملك مع الحبيب (فك التكشيرة)
القوس
قم بفتح صفحة جديدة فى عملك، وحافظ على صحتك، لأنك معرض للإلتهابات المفاجئة (خاف على نفسك)
الجدي
انضباطك فى العمل، سيرفع سهم توقعاتك، وحاول ألا تخسر شريك حياتك (على وضعك).
الدلو
حيويتك ونشاطك يمكن أن يؤديان بك لتوترات عصبية، وقد تمر بأوقات حرجة مع الشريك (خليك قوى).
الحوت
صارح شريك بمشاعرلك تجاهه، وابتعد عن الضغوط العملية حولك (فكر إزاى تحلها).