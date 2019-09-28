فيديو جراف.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2019

الحمل

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الجوزاء

السرطان

الأسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

صارح شريك بمشاعرلك تجاهه، وابتعد عن الضغوط العملية حولك (فكر إزاى تحلها).

تعرف على حظك اليوم من خلال توقعات برجك لخبيرة الأبراج "جاكلين عقيقي"، اليوم السبت 28 سبتمبرلاتراهن على تطور الأحداث، وحاول أن تتجنب المشروبات الغازية (اجمد كده).تعانى ليلا من الأرق، ويجب عليك إستشارة الطبيب (اهتم بصحتك).تقدم على استثمارات مميزة، وحياتك العاطفية مستقرة إلى حد كبير (ياواد ياجامد).تعقد صفقات مهمة، تعود عليك بأرباح كبيرة، ويجب عليك الإهتمام بوضعك النفسى (أسد يالا فى إيه).تتمتع بحيوية كبيرة، لكنه الأصعب على الصعيد العاطفى (ابعد عن وجع الدماغ)استفسر عما يجول بخاطر حبيبك، ولقاءات نشيطة تحتاج إليك (خلصانة بمقابلة).ستقابل حب حياتك اليوم، وينبغى عليك الإستمرار فى ممارسة الرياضة (شكلها هتلعب معاك).تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد فى عملك، ولاتكون أنانيًا فى تعاملك مع الحبيب (فك التكشيرة)قم بفتح صفحة جديدة فى عملك، وحافظ على صحتك، لأنك معرض للإلتهابات المفاجئة (خاف على نفسك)انضباطك فى العمل، سيرفع سهم توقعاتك، وحاول ألا تخسر شريك حياتك (على وضعك).حيويتك ونشاطك يمكن أن يؤديان بك لتوترات عصبية، وقد تمر بأوقات حرجة مع الشريك (خليك قوى).