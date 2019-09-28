تحرير 20 مخالفة تموينية بمركز دير مواس في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة على المخابز والبدالين التموينيين بالتعاون مع مكتب التموين والرقابة التموينية بالمركز، من أجل إعادة الانضباط للأسواق والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، الذي شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق رضا المواطن.



قال المهندس علي غلاب، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 20 محضر مخالفة لبدالين التموين، حيث تنوعت المخالفات بين الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الإعلان عن السلع التموينية، وعدم وجود شهادة صحية.



وأكد رئيس المركز علي استمرار هذه الحملات لضبط جميع المخالفات والتصدي للمخالفين وحماية المواطن المنياوي من أي شكل من أشكال الاستغلال.