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اقتصاد

النفط يتراجع بفعل بيانات صينية ومخاوف الإمدادات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:10 م
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت أسعار النفط, أمس الجمعة، بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين أنعشت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعاف أسرع من المتوقع لإنتاج النفط السعودي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، إن "أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في أغسطس، ما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ".

وأعلنت الشركات الصناعية الصينية انكماش الأرباح في أغسطس، لتخالف ارتفاعا لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت، الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات، وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 77 سنتا أو 1.26 في المائة، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق إلى 61.97 دولار للبرميل.

وبالنسبة لمخزونات البنزين في الولايات المتحدة، سجلت زيادة بنحو 0.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة بالتوقعات، التي كانت تشير إلى ارتفاع 296 ألف برميل في المقابل، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 102 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، لتسجل 3205 مليارات قدم مكعبة.

وكان من المتوقع أن ترتفع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 90 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 444 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي على أساس سنوي.

وانخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أكتوبر بنحو 0.9 في المائة إلى 2.48 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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