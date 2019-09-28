إحالة 12 من العاملين بوحدتين صحيتين للتحقيق ببنى سويف

أحال المحاسب أحمد دسوقي، رئيس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، 5 وأطباء و7 ممرضات وإداري من العاملين بالوحدة الصحية لقرية كفر درويش ووحدة عزب الفنت التابعتين لمركز الفشن للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء الزيارة المفاجئة.



وكانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن تضم يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين، مدير مركز المعلومات وخالد عبد الحفيظ، رئيس مجلس قروي الفنت قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدتين الصحيتين بقري كفر درويش وعزب الفنت للوقوف على انضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تبين غياب 5 أطباء و7 ممرضات وإداري وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لرئيس مركز ومدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق.