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اقتصاد

واردات الهند من الخام العراقي ترتفع 29 %

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت واردات الهند النفطية من العراق إلى مستوى قياسي في الشهر الماضي في الوقت الذي تستبدل فيه المصافي الواردات الإفريقية مرتفعة الثمن بشحنات من نفط البصرة الأرخص، وفقا لما أظهرته بيانات وصول ناقلات جرى الحصول عليها من مصادر في القطاع وفي مجال الشحن البحري.

وبحسب "رويترز"، تكشف البيانات أن ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم جلب نحو 1.32 مليون برميل يوميا من النفط الخام العراقي الشهر الماضي، بزيادة قدرها الثلث تقريبا مقارنة يوليو وبارتفاع 29 في المائة مقارنة بـ أغسطس 2018.

وانخفضت واردات الهند من النفط الإفريقي 18.3 في المائة إلى 764 ألفا و500 برميل يوميا، إذ ارتفعت أسعار الخامات الثقيلة المنخفضة الكبريت من أنجولا والكاميرون وتشاد، التي تقبل عليها شركات التكرير الصغيرة وشركات التكرير الكبيرة في الصين قبيل تطبيق قواعد المنظمة البحرية الدولية في 2020.

وتسببت تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا في تقليص إمدادات الخام الثقيل العالي الكبريت، وسمحت أيضا للعراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك"، بكسب حصة سوقية في الهند.

وقال إحسان الحق، المحلل لدى "رفينيتيف"، "النفط العراقي متاح بسهولة في الأسواق الفورية بأسعار جذابة، ما يحفز المصافي على تعزيز مشترياتها من النفط العراقي"، مضيفا أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تبيع النفط عبر عطاءات فورية، في الوقت الذي تعزز فيه الإنتاج.

وباعت "سومو" خام البصرة الثقيل للتحميل في يوليو بعلاوة أقل من سعر البيع الرسمي للخام عبر عطاءات.

وتظهر البيانات أن العراق احتفظ بمركزه أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد السعودية، ويضخ العراق 4.8 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية بدلا من المستوى المستهدف له البالغ 4.5 مليون برميل يوميا، بينما تنتج السعودية نفطا يقل عن المستوى المستهدف لها بموجب اتفاق "أوبك".

وتظهر البيانات أن واردات الهند في المجمل خلال أغسطس بلغت 4.7 مليون برميل يوميا دون تغيير عن الشهر نفسه قبل عام.

وتستعد المصافي الهندية، كغيرها من المصافي العالمية، لزيادة إنتاج زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة منخفضة جدا من الكبريت لإمداد السفن اعتبارا من 2020.

واعتبارا من أول يناير، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام أنواع الوقود التي تحوي ما يزيد على 0.5 في المائة من الكبريت، مقارنة بـ3.5 في المائة حاليا، لتقليل تلوث الهواء.

وبحسب البيانات، فإن واردات الهند من فنزويلا بلغت في المتوسط 412 ألف برميل يوميا في أغسطس بنمو 48 في المائة مقارنة يوليو، فيما ظلت نيجيريا ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند.

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