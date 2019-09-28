الشرقية تشيّع شهيد "الإبراهيمية" لمثواه الأخير (صور)

شيع الآلاف من أهالى مدينة الإبراهيمية، فى جنازة عسكرية مهيبة، جثمان الشهيد المجند محمد أحمد زين، ابن مدينة الإبراهيمية، الذى لقى ربه فى الحادث الإرهابى، أمس، بكمين تفاحة بمنطقة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء.



وتجمع الأهالى أمام مسجد حلمى، فى انتظار وصول الجثمان لأداء صلاة الظهر عليه، ووصل الجثمان لمسقط رأس الشهيد ملفوفا بعلم مصر، رفقة عدد من زملاء الشهيد، واستقبله الأهالي بالزغاريد، وتم أداء الصلاة عليه بحضور المحافظ واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من رجال القوات المسلحة ونواب البرلمان والأهالي.



وانطلقت الجنازة العسكرية وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وهتافات أخرى تطالب بالقصاص من الإرهابيين.



وخلال الجنازة كان والد ووالدة الشهيد فى حالة انهيار تام، فيما سقطت خالته مغشيا عليها من هول الصدمة، وكذلك أحد أصدقائه، وقد تم نقلهم للمستشفى بسيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم.



وقال "أيمن.ال"، من أصدقاء والد الشهيد، إنه كان يتمتع بخلق حسن وسيرة طيبة، وهو من أسرة بسيطة كادحة، والده ووالدته يعملان بمجال الخياطة، لافتا إلى سوء حالتهما النفسية بعد ورود نبأ استشهاده.



وأضاف أن جميع أهالى المدينة يطالبون بالقصاص العاجل والعادل من الإرهابيين، الذين استغلوا انشغال المصريين فى تأييد استقرار بلادهم للترتيب لهذه العملية الإرهابية الخسيسة.



يذكر أن الإرهابيين استهدفوا، أمس، كمين تفاحة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، مما أدى لاستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود.