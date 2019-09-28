بالتابلت.. تسجيل المواطنين فى التأمين الصحى ببورسعيد

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، أنها مستمرة فى تسجيل مواطني محافظة بورسعيد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل للحصول على الخدمات التي يوفرها التأمين الجديد.



وأضافت أنه يتم تسجيل بيانات المواطنين عن طريق التابلت داخل الوحدات والمراكز الصحية، المنتشرة بالمحافظة، كما يتم تسجيل المواطنين من خلال الخيام المنتشرة فى المحافظة لسهولة وصول المواطنين من خلال التابلت أيضا.



وأوضحت أن عدد الوحدات الطبية التى تستقبل المواطنين للحصول على الخدمة وصل إلى 26 وحدة صحية و7 مستشفيات، كما أنها أصبحت تقدم الخدمة الطبية بالفعل إلى المنتفعين من المنظومة والذين سجلوا بياناتهم ووصلوا إلى أكثر من 55% من المواطنين حتى الآن، لافتة إلى أن المستشفيات التي يتم العمل فيها الآن تقدم خدمة طبية على أعلى مستوى.