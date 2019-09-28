دار الأوبرا تنظم أمسية للشاعر عصام خليفة والموسيقار عمرو سليم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الأربعاء المقبل، أمسية فنية ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري، على المسرح الصغير بالأوبرا.



ويلقي الشاعر الدكتور عصام خليفة- خلال الأمسية التي تقدمها الإعلامية علا شوشة- باقة مختارة من أهم وأحدث إبداعاته التي تتنوع بين الرومانسية والوطنية، ويتخللها فقرات موسيقية للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم.



يذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة (ويلز) بلندن، وحصد عصام خليفة عدة جوائز في مجال الشعر، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات.



كما قدم العديد من الأمسيات الشعرية بالدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وصدر له خمسة دواوين هي (نامي بظلي، جواز مروري الأخضر، شرقية القسمات، البنت القصيدة، في ساحة التحرير والأرض، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والانجليزية، نشر له العديد من القصائد والمقالات في عدد من الصحف الأجنبية والعربية).



كما حصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراءـ التي تعد أكبر مسابقة متخصصة في العالم العربي خلال دورتها السادسة بأبوظبي عن قصيدته (لا تسأل الجوزاء).



أما عمرو سليم، فهو عازف مبدع وموزع موسيقي متفرد يمتاز بأسلوب خاص في العزف على ألة البيانو، وتعاون مع مجموعة متميزة من الفنانين المصريين والعرب، ويضم ريبرتواره نخبة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية.