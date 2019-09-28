صاروخ الثنائي الروسي يطلق في 5 أكتوبر

قال مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية إن صاروخ "بروتون- إم" الروسي حامل القمرين الصناعيين الأوروبي والأمريكي يمكن أن يطلق في الفترة بين 3 و5 أكتوبر المقبل.



وأوضح الناطق أن خللا اكتشف في بعض مكونات الصاروخ لا يمكن أن يؤثر على إطلاقه " من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.



يذكر أن صاروخ "بروتون- إم" الروسي حامل القمر الصناعي الأوروبي Eutelsat-5WB والقمر الصناعي الأمريكي MEV-1 كان من المفترض أن يطلق في 30 سبتمبر الجاري.



ثم قررت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تأجيل إطلاقه لإجراء اختبارات إضافية على منظومة التحكم في وحدة التسريع التي تنقل القمرين إلى المدارين المعينين لهما.



وأوضح المصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية مطلع الأسبوع الجاري أن سبب تأجيل إطلاق الصاروخ يعود إلى خطأ في توصيل الدارتين الكهربائيتين للقمر الصناعي الأمريكي ووحدة التسريع الروسية "فريغات".



وكان مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، قد أكد الأربعاء 25 أكتوبر أن سبب تأجيل إطلاق الصاروخ يكمن في خطأ توصيل الكهرباء وقال إن الصاروخ سيطلق في النصف الأول لأكتوبر المقبل.