توفير وسائل تنظيم الأسرة ضمن "حياة كريمة" مجانًا

قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة وفرت كل وسائل تنظيم الأسرة داخل الوحدات الصحية بالمحافظات والقرى الأكثر فقرًا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمجان.



وأضافت فى تصريحات صحفية أن القرى الأكثر فقرًا هى القرى الأكثر إنجابًا، وفقًا لدراسة قطاع السكان، لذلك قامت الوزارة ممثلة فى قطاع تنظيم الأسرة بتوفير عدد كبير من مقدمى الخدمة داخل الوحدات الصحية والرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة، ومساعدة السيدات فى الحصول على الوسيلة المناسبة طبقًا لحالتها الصحية.



وأوضح رئيس قطاع تنظيم الأسرة أن وزارة الصحة أعلنت أن لديها مخزونًا استراتيجيًا من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة 9 أشهر، لافتة إلى أن وزارة الصحة تولى ملف تنظيم الأسرة اهتماما بالغًا وخاصة فى القرى الأكثر فقرًا، حرصًا على توفير حياة كريمة لهم داخل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.