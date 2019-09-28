صور.. احتفال المصلين بكنائس إيبارشية السويس بعيد الصليب

احتفلت كنائس إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، بعشية عيد الصليب وتوافد المصلين على مختلف كنائس المحافظة، للمشاركة في الاحتفال بعيد الصليب وفي كنيسة العذراء مريم بحي الأربعين بالسويس، شارك في الصلاة القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل المطرانية والأباء كهنة الكنيسة وعدد من الشمامسة، وتم زفة الصليب بين أرجاء الكنيسة والمصلين وسط فرحة الجميع.



يذكر أنه في عام 326 م أي عام 42 ش تم الكشف على الصليب المقدس، بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندي، وفي اورشليم اجتمعت بالقديس مكاريوس، أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك وبعد جهد كبير أرشدها إليه أحد اليهود الذي كان طاعنا في السن، فعثرت على 3 صلبان واللوحة التذكارية المكتوب عليها يسوع الناصري ملك اليهود، واستطاعت أن تميز صليب المسيح، بعد أن وضعت شخص قد مات وكان أهله في طريقهما ليدفنوه فوضعته على الصليب الأول والثاني، فلم يقم وأخيرا وضعته على الصليب الثالث، فقام لوقته. فأخذت الصليب المقدس ولفته في حرير كثير الثمن ووضعته في خزانة من الفضة في أورشليم بترتيل وتسابيح كثيرة.