أحمد شعيب: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

قال عضو مجلس النواب عن دائرة أبو صوير وفايد بالإسماعيلية، العقيد أحمد سعيد شعيب، إن مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب في سيناء، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية التي تنفذ لن تزيدنا إلا إصرارًا على اقتلاع الإرهاب من جذوره.



وأوضح شعيب، أن الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن القوات المسلحة والشرطة سيقضيان عليهما بشكل نهائي خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة المصرية هما ميزان القوة في المنطقة العربية، لذلك تسعى المنظمات الإرهابية إلى استهدافها.



وأكد شعيب، أن المتربصين بمصر يسعون بكل ما أوتوا من قوة أن يضعفوا شوكة الجيش والشرطة المصري الذي يقف أمامهم سدًّا منيعًا أمام أغراضهم الدنيئة، ولن يستطيعوا ذلك لأن جنود الجيش المصري هم خير أجناد الأرض كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.