حصن الزيدي على طاولة مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بقاعة (C) فى السابعة مساء الثلاثاء 8 أكتوبر المقبل٬ ندوة لمناقشة رواية "حصن الزيدي" والصادرة عن دار نوفل للنشر والتوزيع، للروائي اليمني الغربي عمران.

هذا ويتناول الرواية بالنقاش والتحليل كلا من: د.محمد رفيق خليل٬ د.مدحت عيسى٬ ويدير اللقاء منير عتيبة٬

مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن "حصن الزيدي" تدور أحداثها في مجتمع جنوب شبه جزيرة العرب؛ من أرياف جبلية إلى مدن كصنعاء وعدن؛ حيث صراع طبقي يقوده مشايخ متسلطين يساعدهم فقهاء دين على رعية مستضعفين مستلبين، إضافة إلى شريحة المهمشين يطلق عليهم "أخدام" أو عبيد الأرض، منهم من يتمرد على واقعه، يفرون بأسرهم إلى غابات كثيفة بين الجبال، ويشرعون بشن هجمات ليلية على حصون المشايخ ومزارعهم، يستعر الصراع ويتسع، تشارك فيه المرأة كعنصر فاعل، ينجحوا في بداية الأمر بزعزعة قوى التسلط القبلية والمذهبية، وعندما يجد المشايخ أن تلك الهجمات تتضاعف يلجاؤن بحرق تلك الغابات بمن فيها من متمردين.