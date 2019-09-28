استعجال الصفة التشريحية في واقعة مقتل سائق التجمع الأول

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة تقرير الصفة التشريحية في واقعة مقتل سائق طعنا بـ"مفك"، في منطقة التجمع الاول، بسبب الخلاف على أولوية التحميل.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، مفاده تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد المواقف بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل المقدم سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، وقوة من رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة سائق سيارة ميكروباص وبها عدة طعنات، وبعمل التحريات دلت على أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزميله بسبب خلافات على أولوية التحميل، قام على إثرها الثانى بطعنه بمفك ولاذ بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم.