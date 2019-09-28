ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي و484 مخالفة بيئية

واصلت الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية شن حملاتها على المخالفات في كل المجالات، ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 10746 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



فيما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عددا من الحملات لضبط المخالفات الخاصة بقانون البيئة والتعدي على نهر النيل، وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة المتمثلة في دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل عن ضبط 484 قضية متنوعة.



وتأتي تلك الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.