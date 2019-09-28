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مصر

الاحتفال بدفعة "مجدي يعقوب" لاجتيازهم البرنامج بامتياز

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:52 م
جريدة الدستور
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احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإنهاء تدريب طلاب برنامج (علماء الجيل القادم)، وعددهم 140 طالبا وطالبة من أوائل الخريجين على مستوى الجامعات المصرية الحاصلين على منحة البرنامج في دورته السادسة، وهي الدورة التي أُطلِق عليها اسم العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية - خلال الاحتفال اليوم السبت - "إن تلك الدورة تمثل الانطلاقة الحقيقية لبرنامج علماء الجيل القادم، لافتا إلى أنه سيتم التعاقد الأسبوع القادم مع جميع الطلاب نظرًا لتميزهم واجتيازهم جميعا البرنامج التدريبي بنسبة 75% كحد أدنى".

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الأكاديمية، سخرت كافة إمكانياتها بهدف تأهيل طلاب المنحة ودعمهم، حيث جاء اختيارهم على أساس تنافسي من بين المتقدمين في المجالات المعلن عنها.

وأضاف أن منح علماء الجيل القادم هي منح موجهة لخدمة أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتي تهدف إلى المساهمة في بناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية وعلوم الصدارة والعلوم البينية وسد الفجوة التكنولوجية وتوفير متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية، والتي تحتاج إلى درجة عالية من المهارة والعلم من أجل التطوير والمنافسة.

وأوضح أن تلك المنح تساهم في إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التي تواجه المجتمع في الطاقة والمياه، والزراعة والغذاء، والصحة والدواء، والصناعة، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والهندسة، وعلوم الفضاء، والبحوث الاجتماعية والإنسانية، والفنون والآداب، والسياحة، والاقتصاد، وإدارة العلوم والتكنولوجيا.

ونوه بأن (برنامج علماء الجيل القادم) هو أحد أنواع المنح التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي للحصول على درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمنح حوالي 17 مليون جنيه، وتشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهرا قيمتها 2000 جنيه شهريًا، و36 ألف جنيه لتغطية نفقات المشروع البحثي، بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبي بتكلفة 10 آلاف جنيه وبالتالي تبلغ القيمة الإجمالية لكل منحة حوالي 106 آلاف جنيه.

ولفت صقر إلى أن البرنامج التدريبي الذي تشرف عليها الأكاديمية يستهدف تأهيل شباب الباحثين في المهارات العامة والمهنية والفنية المتخصصة كشرط للحصول على المنحة، مشيرا إلى أنه شارك في التدريب أكاديمية البحث العلمي والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمركز القومي للبحوث ومكتب براءات الاختراع المصري.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ميريت رستم مدير البرنامج عن سعادتها بالتزام الطلاب وانتظامهم وانضباطهم في الحضور وتميزهم العلمي أيضا، مشيرة إلى أنها ناقشت الطلاب، بحضور رئيس الأكاديمية، في المشروعات المقدمة، والتي تناولت موضوعات غاية في الأهمية مثل تبسيط العلوم، ومستقبل التوظيف، والتوعية بأضرار المضادات الحيوية، وتدوير المخلفات، وتطبيقات إلكترونية في مجال التعلم الذاتي والتحاليل المعملية للأجهزة المختلفة.

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