مواجهة "لايبزيج" و"شالكة" في البوندسليجا الأبرز في صحف ألمانيا

أبرزت الصحف الألمانية، الصادرة اليوم السبت المواجهة المرتقبة بين فريقي (لايبزيج) متصدر البوندسليجا، و(شالكة) صاحب المركز الخامس.



ونقلت صحيفة (بيلد) تصريحات جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، التي قال فيها "ربما أكون مزارعًا خلال 10 سنوات"، في إشارة واضحة لإمكانية اعتزاله التدريب مبكرًا.



أما صحيفة (Berliner Morgenpost) فجاءت بعنوان "خسارة مرة أخرى"، في إشارة لسقوط (يونيون برلين) على ملعبه أمام (آينتراخت فرانكفورت) بهدفين لهدف، ليتلقى الخسارة الرابعة في البوندسليجا هذا الموسم.



بينما خرجت صحيفة (Leipziger Volkszeitung) بعنوان "صمت! لايبزيج يتطلع لمواجهة شالكه".