مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مواجهة كانو سبورت

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مواجهة كانو سبورت بطل غيا الاستوائية التي تقام مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، مرانا قويا صباح على ملعب التتش بمقر الناي الأهلي بالجزيرة.



وقاد المران سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني في الأهلي، وشارك في المران علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق.



وبدأ المران بجزء بدني خفيف ثم خاض اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، اشتملت على التسليم والتسلم وتقسيمة لتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة.



كما اشتمل المران على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين.



من جهة أخرى، اكتفى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الغائبين.



ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب في اياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



وكان الأهلي قد حسم جولة الذهاب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية.