العثور على جثة مجهولة الهوية في الشارع بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، ظهر اليوم السبت، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في الشارع، وذلك في منطقة الجزيرة بدائرة مركز دشنا شمالي محافظة قنا، وأودعت مشرحة المستشفى تمهيدًا لكشف غموض الحادث.



كان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده تلقي بلاغ من وحدة مباحث قسم شرطة دشنا، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهولة الهوية ملقاة في الشارع بمنطقة الجزيرة بمركز دشنا شمالي المحافظة.



فيما تكثف قوات الأمن، بالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية ووحدة مباحث دشنا، من جهودها، وذلك لكشف تفاصيل وغموض الحادث، فيما جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دشنا، ومقرها بقرية فاو قبلي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.