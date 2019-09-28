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فن

محمد صبحي يحتفل بـ 50 عاما من المسرح ويكرم تلاميذه

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يحتفل النجم محمد صبحي باليوبيل الذهبي لإنشاء فرقته المسرحية " استديو الممثل " فقد مر 50 عاما على بداية أولى عروضها عام 1969 وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحي المسرحية في كل عناصر العمل المسرحي من ممثلين ومؤلفين ومصممي ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا تحت عنوان " محمد صبحي 50 سنة مسرح " وتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التي قدمت خلال مشوار الفرقة والتي وصلت لـ 28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجي وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوي وشعبان حسين وخليل مرسي وممدوح وافي وغيرهم.

بالإضافة لنجوم مازالوا مستمرين في عطائهم مثل شريهان عبلة كامل مني زكي ومصطفى شعبان وهناء الشوربجي وماجد الكدواني وهاني رمزي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبد الله وسيمون.

النجم محمد صبحي لن يكتفي بالاحتفال فقط ولكنه تزامنا معه سيقدم موسما جديدا من مشروعه الرائد "المسرح للجميع" خاصة أنه قام ببناء مسرح جديد في مدينة سنبل ليكون لديه مسرحيين سيقدم عليهما عروض مسرحية جديدة يجري حاليا بروفاتها منها مسرحية بعنوان " ونسيت اني رجل " من تأليف ايمن فتيحة وإخراج محمد صبحي وبطولة سماح السعيد وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي وعبير فاروق وميرنا زكري.

ومسرحية أخرى بعنوان " ألف عيلة وعيلة " تأليف مصطفى شهيب وبطولة سميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وحازم القاضي ومصطفي يوسف وعمار شماع وآخرين من أعضاء فرقته المسرحية الجديدة.

أما المسرحية الثالثة فهي " هنوريكو نجوم الظهر " تأليف وإخراج محمد صبحي وبطولة كل اعضاء فرقته ابطال مسرحيتي " غزل البنات " و" خيبتنا " فالمسرحية بها ما لا يقل عن 42 فنانا من ممثلين ومطربين وعازفين في اول عرض موسيقي " لايف "

مفاجأة مشروع المسرح للجميع ستكون مسرحية رابعة بطولة الفنانة القديرة سميحة أيوب يشاركها بطولته النجم محمد صبحي وستقام تلك الاحتفالية خلال شهر ديسمبر 2019 برعاية قناة ten التي تشارك في الاحتفال بتكريم النجم محمد صبحي علي مشواره المسرحي ومسيرته الفنية الزاخرة بالأعمال القيمة.

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