السجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين بحرق نقطة شرطة المنيب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد سلامة.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.