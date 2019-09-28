محمد رشاد وفاطمة البودي يشاركان في ندوة اليوم العالمي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة خلال احتفاله باليوم العالمي للترجمة في السادسة مساء بعد غد الاثنين، ندوة بعنوان "سياسات الترجمة". يشارك فيها كل من: الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، حسام لطفي المستشار القانوني لاتحاد الناشرين، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، فاطمة البودي رئيس مجلس إدارة دار العين للنشر والتوزيع، ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة.

كما يقدم المركز القومي للترجمة خصومات 50% على جميع الإصدارات احتفالا بهذا اليوم، وينظم حفلات توقيع كتب "تراث دافنشي" بحضور المترجمة ناهد الديب، و"سبر أغوار العلم" بحضور المترجم أحمد حمدى مصطفى، و"جحا الصقلي" بحضور الدكتور حسين محمود والدكتورة لمياء الشريف، و"السينما والتاريخ" بحضور مترجمته سحر سمير يوسف.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي للترجمة هو مناسبة يحتفل بها كل عام في يوم 30 سبتمبر فى عيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس، ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولى للمترجمين والذي تم تأسيسه في عام 1953، وفى العام 1991 أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم العالمى للترجمة كمناسبة سنوية لتعريف العالم بأهمية الترجمة ودور المترجمين الهام والمحوري في نقل المعارف والثقافات بين الحضارات المختلفة.