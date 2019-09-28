الشارقة ضيف شرف معرض ليبر الدولي للكتاب بإسبانيا

أعلنت العاصمة الإسبانية مدريد اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف فعاليات معرض "ليبر" الدولي للكتاب 2019، الذي يقام خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 450 مؤسسة ودار من 51 دولة.

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض أن اختيار الشارقة يأتي نظير جهودها الثقافية، ودورها في دعم صناعة الكتاب على المستويين العربي والعالمي، كما أن تكريم الشارقة بهذا اللقب يأتي استكملًا لاحتفاء العالم بمشروعها الحضاري الذي قاده الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوج الإمارة "عاصمة عالمية للكتاب 2019" من قبل اليونسكو.

وتخصص الشارقة في المعرض جناحًا لمختلف المؤسسات والمبادرات الثقافية في الإمارة، تؤكد خلالها رؤيتها في تقديم التجربة الثقافية الإماراتية والعربية في مختلف مراكز صناعة المعرفة في العالم، حيث تتبنى الشارقة مشروعًا يستند إلى الكتاب في تحقيق نهضتها وتواصلها الحضاري من مختلف ثقافات العالم.

من جانبه، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب إن الجغرافيا لا يمكن أن تتحرك من مكانها لكن المعرفة تسهم في مدّ جسور التلاقي والتواصل، لافتًا إلى أن حضور إمارة الشارقة كضيف شرف على المعرض يعدّ بمثابة التأكيد على أن الكتاب هو النافذة التي تكشف حجم المشترك بين شعوب العالم وحضارته.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب:" عرفنا مدريد من روايات وقصائد أدبائها، وتجولنا في شوارعها، وجلسنا في حدائقها، فالقراءة تجربة عيش وليست مطالعة لعبارات وجمل، خلال حضور الشارقة سنقرأ لوركا بالعربية، وتقرأون المتنبي بالإسبانية، وستفتح الإمارة من خلال هذه المشاركة نافذة للاطلاع على المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، حيث سيتعرف الجمهور على أدبنا من خلال 70 كتابًا مترجمًا من اللغة العربية إلى الإسبانية، لكتّاب ومبدعين وشعراء إماراتيين وعرب".