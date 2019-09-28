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عالم

المصريون بالنمسا: الشعب بالداخل وجه للإرهابيين صفعة مدوية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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قال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن الشعب المصري في الداخل والخارج وجه صفعة مدوية للإرهابيين ومن يقفون خلفهم من دول وأجهزة تخابر معادية لمصر.

وأضاف "بازينة" للدستور أن في الوقت الذي تصورت فيه الجماع. الإرهابية أن لها موضع قدم على تراب مصر المقدس، هي الشعب ثائرا ليرد سهامهم المسمومة إلى نحورهم، فخرج أبناء الشعب زمرا وفرادى يعلنون دعمهم للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلنون مساندة الجيش المصري الأبي.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن احتفال المصريين أمس في الشوارع والميادين جاء في نفس اليوم الذي دعت فيه الجماعة الإرهابية العميلة لأتباعها بالنزول للشارع وفي نفس اليوم الذي عاد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الولايات المتحدة الأمريكية ليكون الاحتفال احتفالين: الأول رفض الجماعة الإرهابية والقضاء على الإرهاب والثاني احتفالا بعودة زعيم الأمة.

وتابع رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة أن رد الشعب المصري جاء حاسما وبعث رسالة للعالم كله بانتهاء وموت جماعة الإخوان الإرهابية ودعمه المطلق للقيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، أن المصريين بالخارج يتابعون عن كثب كل ما يحدث في مصر، وينظرون بعين المراقب للأحداث التي تقع في المنطقة والتي هي مؤثرة بكل تأكيد على الدولة المصرية.

وأضاف "العبيدي" أن المصريين بالخارج تابعوا تلك الحملة الشرسة التي يتعرض لها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف الدولة المصرية متمثلة في الرئيس والمؤسسة العسكرية، وأننا كنا أول من حذر الشعب المصري من الانسياق وراء الأكاذيب والافتراءات التي تبثها القنوات المعادية لمصر والتي تختلقها جماعة الإخوان الإرهابية.

وذكر العبيدي أن الشعب المصري الواعي كان عند الحدث وحسن الظن به، وأدرك بحسه الوطني الصادق الصافي حجم المؤامرة التي تحاك على مصر وعلى العمود الفقري لمؤسسات الدولة المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية الباسلة، ومؤسسة الرئاسة متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الشعب المصري العظيم يظهر معدنه النفيس في المواقف الصعبة والمعركة المصيرية، وها هو اليوم يلقن أعداء الدولة المصرية درسا قاسيا يضاف إلى الدروس السابقة التي علمها الشعب المصري للعالم كله بالدفاع عن وطنه، وعن دولته، وعن مؤسساته، من خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل أبناء الشعب صورته خفاقة بجوار علم مصر في العديد من الميادين المصرية وفي مختلف المحافظات.

وأردف مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذه الحشود التي رسمت مشهدا فائق الروعة عبرت بحق وصدق عن دعمها للرئيس السيسي، وعن وقوفها صفا واحدا مع الجيش المصري، وعن حرصها على استقرار الوطن وحمايته.

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