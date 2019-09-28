حفل موسيقي على المسرح المكشوف بدار الأوبرا الاثنين

تقيم دار الأوبرا المصرية بعد غد الاثنين حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف بجمع المطربة الأردنية نداء شرارة والمصرية رنا سماحة.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحدة وهي 100 جنيه، حيث يعد هذا الحفل الأول الذى يجمع "نداء ورنا" معًا في حفل واحد.

وكانت شرارة قد طرحت مؤخرًا أغنية "حبيتك بالتلاتة" باللهجة المصرية، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع جان مارى رياشى، التى تجاوزت 3 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

أما رنا فسافرت منذ أيام إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ لتصوير أحدث أغنياتها "أميرة الحب" بعد انتهاء تسجيلها في إسطنبول، تعاونت من خلالها مع الشاعر الغنائي والملحن محمد رفاعي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.