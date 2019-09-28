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الثقافة

"ظلمة في الظهيرة" رائعة أدبية يعاد اكتشافها من جديد بعد 80 عاما

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
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ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الترجمة الإنجليزية -المباشرة عن اللغة الأصلية- الأولى لرواية "ظلمة في الظهيرة" حققت مبيعات كبيرة كما حازت على إشادات متوالية من الجمهور والنقاد، المنقولة عن المخطوط الأصلي للرواية عقب 80 عاما من نشرها لأول مرة بالألمانية.
وطرحت دار نشر "فينتاج" البريطانية مؤخرا أول ترجمة إنجليزية مباشرة لرواية "ظلمة في الظهيرة" التي صدرت لأول مرة عام 1940 للكاتب الإنجليزي من أصل مجري أرثر كوستلر، ووصفها الصحفي والكاتب جورج أورويل وقتها بأنها "عمل أدبي مميز".
تدور الرواية حول ثائر سوفيتي سابق يتم اعتقاله ومحاكمته من قبل النظام الذي شارك في تأسيسه.
يشار إلى أن كوستلر كان عضوا في الحزب الشيوعي حتى قدم استقالته، بسبب ما وصفه بـ"خيبة الأمل "، في أعقاب حركات الاعتقال والاضطهاد التي قام بها نظام جوزيف ستالين وعرفت باسم "التطهير الأعظم" 1938.
وكتب كوستلر روايته في جنوب فرنسا عام 1939، وانتهى منها في 1940، وفقد المخطوط الأصلي، لعدة عقود.
ومنذ 4 سنوات عثر الطالب الألماني ماتياس ويسل على النسخة الأصلية من الرواية ضمن الأرشيف الخاص بالناشر إميل بروشت مؤسس دار نشر أوروبا في سويسرا، وكتب على المخطوط اسم "روباشو"، وهو الاسم الألماني لكوستلر، وكتب عليها ملحوظة أنها عثر عليها في وقت الحرب، ونشرت الترجمة الإنجليزية الجديدة للمترجم فيليب بويهم.
من الجدير بالذكر أن للرواية ترجمة عربية حملت اسم الدكتور رمسيس عوض وصدرت عن المركز القومي للترجمة في القاهرة قبل عدة سنوات.

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