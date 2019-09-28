غدًا.. تسليم جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع في الهناجر

يقام في السادسة مساء غد الأحد حفل تسليم جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري (دورة أحمد عبد المعطي حجازي وعبد العزيز المقالح).

الحفل تنظمه النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وموضوعه أول جائزة دولية باسم مصر تفرد للشعر ولأمير الشعراء، وذلك في حضور نخبة من كبار الأدباء المصريين والعرب والشخصيات العامة.وتبلغ قيمة الجائزة مئة ألف جنيه مصري لكل فائز، وميدالية أحمد شوقي التي صممت خصيصا لهذه المناسبة.

وتمنح الجائزة -مزاوجة- لشاعرين كبيرين أحدهما من مصر والآخر من خارجها، ممن تتوافر فيهما سمات التفرد الإبداعي، والتفوق الشعري.

وقال الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى رئيس مجلس أمناء جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، إن باب الترشيح لها يشترط الآتي: تقبل الترشيحات من الهيئات الأكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، وغير العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق لمرشح التقدم إلى الجائزة بنفسه، وفي جميع الأحوال ينص الترشيح علي المبررات والمسوغات، ومعها سيرة ذاتية للمرشح ونسختان من مجمل إنتاجه، وفي جميع الأحوال ينص الترشيح على المبررات والمسوغات.

ويشترط أيضا أن يكون الترشيح لشاعر من الأحياء وقت التقدم إلى الجائزة، وترفق الجهة المرشحة السيرة الذاتية للمرشح، وبها تقرير واف عن أهم المبررات التي تسوغ ترشيحه.

وتتضمن الشروط كذلك أن يكون الترشيح عن مجمل إبداع الشاعر، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فني بذاته من أعمال الشاعر المرشح، ألا يكون المرشح قد حصل على جائزة كبري مماثلة في آخر ثلاث سنوات.