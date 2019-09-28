شهادات "شهوة الحكي ومولد الكتابة" في كتاب لحسين عبد الرحيم

في عدد شهر سبتمبر الحالي من سلسلة "كتاب الهلال" عمل جديد يحمل توقيع القاص والروائي حسين عبدالرحيم، يعتبر حصاد لقاءات جمعته بمبدعين في حالات عدة ومن أجيال مختلفة على مدى نحو ثلاثين عاما، لم يتوقف خلالها مطلقا عن ممارسة الصحافة الثقافية لعدد من الصحف والمجلات في مصر وغيرها من بلدان العالم العربي.

الكتاب الذي جاء في 204 صفحات من القطع الصغير يحمل عنوان "شهوة الحكي.. مولد الكتابة" وتتصدره مقدمة كتبها الشاعر محمود قرني تحت عنوان "شهادات التباين المعرفي وصراع المجايلة"، جاء فيها عن المؤلف: "منذ بزوغ أعماله الروائية والقصصية الأولى واستوائها على قشرة تلك الأرض الصعبة، أحببت حسين عبد الرحيم، وعندما طلب مني أن أكتب مقدمة لكتابه وهذا يعني بالنسبة لي تقديم إبداعه على إبداع كثيرين غيره.. أهمية حسين عبد الرحيم كقاص وروائي تتجاوز كونه معدا ومحررا لهذا الكتاب رغم أهمية وطرافة المادة التي يحتويها".

ويضيف قرني: "كنت ومازلت أسيرا للغة حسين الخاصة وتركيبيتها الساحرة وعالمه الصعب شديد الوعورة الذي بدا لي دائما مكونا فريدا وممتدا في جغرافيا تقف على حافة الخطر، فمدينته بورسعيد ليست سجلا عابرا في تاريخ التركيب السكاني والجغرافي المصري، وبحكم كونها ثغرا حيويا كانت محطا لغزاة تعددوا عبر التاريخ، غير أن حسين عاين بنفسه آلام التهجير عقب هزيمة سبعة وستين، لذلك كانت تلك الحقبة تمثل واحدا من المفاصل الرئيسية في تجربته".

يضم الكتاب 25 شهادة تتماس كل منها مع مجال صاحبها الإبداعي، والقائمة تضم إبراهيم أصلان، إبراهيم عبد المجيد، بهاء طاهر، حسن شاه، محمود خير الله، محمد الأقطش، محمد الفخراني، محمد بركة، محمد محمد مستجاب، محسن يونس، مي خالد، محمود فطين، نهى محمود، ناهد صلاح، سهى زكي، سعاد سليمان، علي أو شادي، علي عطا، شريف عبد المجيد، فاروق حسني، حمدي الجزار، سعيد الكفراوي، هاني عبد المريد، حسين عبد الرحيم.