شراء 7 آلاف تذكرة لأوليمبياد طوكيو بوثائق مزورة

كشفت السلطات المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية "طوكيو 2020" عن أنه تم شراء 6900 تذكرة في المرحلة الأولى من طرح التذاكر بواسطة وثائق تحقيق شخصية مزورة.

وكشف المنظمون عن إصدار نحو 30 ألف وثيقة تحقيق شخصية مطلوبة لملء طلب الحصول على التذاكر من خلال معلومات شخصية مزورة، وفاز 1200 من هؤلاء بحق شراء التذاكر للدورة التى تنظم خلال الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس من العام القادم فى العاصمة اليابانية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للتذاكر نحو 6ر1 مليون دولار، وسيتم وقف تفعيل التذاكر، ولن يتم إعادة قيمتها للمشترين.

وتعتقد اللجنة المنظمة أن جماعة معينة وضعت هذه الخطة من أجل الحصول على التذاكر تجرى مشاورات مع شرطة طوكيو لبحث الخطوات المقبلة، غير أنها رفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.