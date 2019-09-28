حريق بمدرسة أبو تيج الثانوية الصناعية في أسيوط (صور)

شب منذ قليل حريق بالطابق الخامس بمدرسة أبو تيج الثانوية الصناعية بمركز أبو تيج في أسيوط مما أدى إلى احتراق بعض مقاعد الطلاب بإحدى قاعات الرسم.



تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ من مدير مدرسة الثانوية الصناعية بنشوب حريق بأحد المباني الخاصة بالمدرسة.



وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلي موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.



وبالفحص تبين أن الحريق شب في إحدى قاعات الرسم بالطابق الخامس بالمدرسة المخصصة لقسم الخذف وتسبب في احتراق بعض مقاعد الطلاب دون وجود خسائر أو إصابات بشرية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي نفس الوقت قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة التعليمية بمركز أبو تيج لمعاينة موقع الحريق ومعرفة أسبابه وتحديد الخسائر التي وقعت نتيجة الحريق.