أمريكية تتلقى 500 خطاب من شركة تأمين صحى فى 5 أيام

كشفت سيدة أمريكية عن تلقيها 500 خطاب من شركة "يونايتد هيلث كير" للتأمين الصحى فى غضون خمسة أيام فى واقعة غريبة.

وقالت ستيفانى لاى، وهى من ولاية مين، فى تصريحات صحفية، إنها وجدت الخطابات الواردة من شركة التأمين الصحى فى صندوق الخطابات الخاص بها.

وأضافت أنه خلال الأسبوع الأخير وبداية من يوم الخميس بدأت تتلقى سيل الخطابات وتلقت 46 خطابا، مشيرة إلى أنها سارعت بالاتصال بالشركة وأبلغتها بالأمر، ومع ذلك استمرت الشركة فى إرسال مزيد من الخطابات خلال الأيام التالية حتى وصل عددها إلى 500 خطاب.

وكشفت السيدة أن الخطابات كانت موجهة لابنها الذى يقيم فى منشأة صحية خاصة لإصابته بمرض التوحد لكنها حين فتحتها وجدت أنها لإدارة الخدمات الصحية والإنسانية فى مدينة سينسيناتى بولاية مين.

وعند الاتصال مجددا بالشركة كشفت الأخيرة عن أن الأمر يتعلق بخطأ فى الأكواد الخاصة بها.