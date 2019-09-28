سويسرا تتخلص تدريجيًا من تصاريح الإقامة الورقية

قررت السلطات السويسرية التخلص التدريجي من تصاريح الإقامة الورقية على أن يتم إنهاء العمل ببطاقات الورق بالكامل بحلول الأول من يوليو عام 2021.



وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أنه في زمن البطاقات والرقائق والتطبيقات، يبدو تصريح الإقامة الورقية في سويسرا وكأنه بقايا من العصور القديمة، لذا قررت السلطات السويسرية وبسبب مخاطر الاحتيال، أن عصر الورق قد ولى.



وفي اجتماع عقد هذا الأسبوع، أكدت الحكومة السويسرية أنه سيتم التخلص من التصاريح الورقية واستبدالها بتصريح بلاستيكي بحجم بطاقة الائتمان.