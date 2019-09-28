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عالم

سفيرنا بتنزانيا يقدم جوائز للفائزين في مسابقة "مصر في عيون أطفال العالم"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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سلم السفير المصري في تنزانيا، محمد جابر أبو الوفا، بتسليم الجوائز الخاصة بالدورة الـ27 لمسابقة "مصر في عيون أطفال العالم" إلى الأطفال التنزانيين الفائزين في المسابقة، والذين تم اختيارهم من قبل لجان التحكيم المعنية في مصر.

هذا، وتم تسليم الجوائز في مقر السفارة المصرية في دار السلام، بحضور ذوي الأطفال الفائزين، حيث أعرب السفير المصري عن تقدير السفارة لاهتمام الأطفال الثلاثة بمصر وبالمشاركة في فعاليات المسابقة، وعن الإعجاب بالمستوى الجيد للأعمال الفنية التي تقدم بها الأطفال، والتي أهلتهم للفوز بعدد من جوائز المسابقة، مشددًا على حرص السفارة الدائم على العمل المتواصل من أجل تعزيز الروابط والصلات الثقافية والحضارية التي تجمع ما بين مصر وتنزانيا وشعبيهما الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة "مصر في عيون أطفال العالم" هي مسابقة سنوية تنظمها وزارة الثقافة المصرية ممثلةً في "المركز القومي لثقافة الطفل"، وذلك بمشاركة واسعة من الأطفال من مختلف دول العالم للتعبير عن مصر من خلال رسوماتهم.

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