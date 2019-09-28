تجديد حبس المتهمين بالتعدى على جارهم بالسلاح 15 يومًا

حكم قاضى المعارضات، بمحكمة نيابة السلام، تجديد حبس المتهمين بالتعدي على جارهم بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بمنطقة النهضة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين بالتعدي على جارهم بالسلاح الأبيض لخلافات نشبت بينهم بمنطقة النهضة بسبب الجيرة.



وشهدت منطقة النهضة مشاجرة كبيرة، قام خلالها 3 عاطلين بالتعدي على جارهم بالضرب والسحل بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان يفيد بقيام كلا من "محمود. م"، و"إيهاب. م"، و"رمضان. ع" عاطلين، بالتعدي بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء على "عاطف. م"، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.