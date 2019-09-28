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حوادث

ضبط 5031 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان _ حسام التمساح
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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(1667) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(224) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(7) مخالفات دراجات نارية مخالفة.
(25) مخالفة شروط الترخيص.
(10) مخالفة "موقف عشوائى".
(41) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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