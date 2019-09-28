المبعوث الأمريكى يدعو الأطراف السورية للالتزام بالقرار 2254

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشأن السوري، جيمس جيفري، اليوم السبت، إنه يجب على جميع الأطراف في سوريا الالتزام بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم "2254" بشأن تعديل الدستور.



وأكد جيفري، في تصريحات، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن سيوفرون الدعم لهذه العملية، كما يجب الالتزام بالقرار "2254" بشأن عملية تعديل الدستور في سوريا.



وكان جيفري قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الإثنين المقبل، جلسة سيقدم خلالها المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن، إحاطة بشأن اللجنة الدستورية السورية.