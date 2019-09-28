صرف 261 ألف جنيه مستحقات لـ5 صيادين مصريين باليونان

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بأثينا باليونان، في حل مشكلة خمسة صيادين مصريين لم يتسلموا مرتبات شهرين من صاحب مركب صيد في مدينة بترا منذ أول أغسطس 2019، حيث تم التوصل لسداد المستحقات المتأخرة للصيادين الخمسة على دفعتين.



تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، أفاد فيه أنه تم تحصيل المبالغ في جلسة ودية مع صاحب المركب بحضور المحامي الخاص به، وتم تسليم كل صياد المبالغ المستحقة له.



وأضاف المستشار العمالي، أن إجمالي المبالغ التي تم تسلمها 14 ألفًا و500 يورو، ما يعادل نحو 261 ألف جنيه مصري، وتم إقناع الصيادين الخمسة بالنزول إلى عملهم بعد تسوية مستحقاتهم مع صاحب المركب وديا.