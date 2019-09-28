مد أجل الحكم على 26 متهمًا في "الهجوم على الأهرامات الثلاثة"

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 26 متهمًا في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" لـ 12 أكتوبر.



وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات



