اليوم.. وضع حجر أساس تطوير محطة أبيس 2 وإنتاج الوقود البديل

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، وضع حجر الأساس لتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطة أبيس 2 وإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الإقليم، وكذلك تفقد محطة الزياتين بالمنتزه، وسيتم افتتاح مصنع خط الوقود البديل وتطوير مصنع المنتزه.



كما سيتم توقيع 2 بروتوكول تعاون بين شركة نهضة مصر والمحافظة بخصوص تطوير ورفع كفاءة مصنع أبيس 2، وإضافة جهاز معالجة مخلفات طبية بمركز المعالجة، وتوقيع بروتوكول لإنتاج الكهرباء من الغاز الناتج بالمدفن الصحي بالحمام بين محافظة الإسكندرية وشركة أوشين للنظم الهندسية.



يذكر أن مديرية أمن الإسكندرية قد أنهت استعداداتها لتأمين مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.