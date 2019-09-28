بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها وجمهورها بصور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة جريئة، حيث أظهرت جزءً كبيرًا من جسمها دون ملابس، وعلقت علي الصورة "صباح الخير".



يذكر أن الفنانة منة فضالي تستمر في تصوير أحدث أداورها في فيلمها الجديد "ماكو" التي تشارك بطولته مع مجموعة من النجوم أبرزهم، بسمة، ناهد السباعي، قصي الخولي، محمد مهران، عمرو وهبة، نيقولا معوض.