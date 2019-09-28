حصريًا.. فيلم "الممر" على منصة "watch it" (فيديو)

أعلنت منصة "watch it"، اليوم السبت، عن طرح فيلم "الممر" على موقعها الإلكتروني والتطبيقات التابعة لها، لجميع مشتركيها.



و"الممر" هو فيلم من بطولة أحمد عز، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأسماء أبواليزيد، وتأليف وإخراج شريف عرفة.



يذكر أن الفيلم حقق إيرادات كبيرة منذ طرحه في دور السينما، تعدت الـ75 مليون جنيه.



وتستعد منصة watch it الرقمية لانطلاقة قوية بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التليفزيونية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصريًا لأربعة مواسم متوالية.