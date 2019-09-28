السعودية: ندعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان‬، اليوم السبت، ترحيب المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية، ودعمها للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية.



وقال السبهان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا‬، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.



وشدد على وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة.